Атака на Запорожье: поврежден ангар и админздание объекта инфраструктуры

Атака на Запорожье и район началась вечером 14 июля, когда враг запустил беспилотники, и продолжилась ночью 15 июля.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Атака на Запорожье 15 июля: что известно

В результате атаки на Запорожье сегодня ночью произошло несколько пожаров.

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На данный момент подразделения ГСЧС потушили пламя.

Взрывной волной и обломками повреждены ангар и административное здание инфраструктурного объекта.

Во время ночных атак на Запорожье люди не пострадали.

Напомним, мощные взрывы в Запорожье начали раздаваться с вечера 14 июля. Тогда оккупанты атаковали тесто дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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