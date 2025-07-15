Атака на Запорожье: поврежден ангар и админздание объекта инфраструктуры
Атака на Запорожье и район началась вечером 14 июля, когда враг запустил беспилотники, и продолжилась ночью 15 июля.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Атака на Запорожье 15 июля: что известно
В результате атаки на Запорожье сегодня ночью произошло несколько пожаров.
На данный момент подразделения ГСЧС потушили пламя.
Взрывной волной и обломками повреждены ангар и административное здание инфраструктурного объекта.
Во время ночных атак на Запорожье люди не пострадали.
Напомним, мощные взрывы в Запорожье начали раздаваться с вечера 14 июля. Тогда оккупанты атаковали тесто дронами.
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