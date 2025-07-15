Взрывы в Гуляйполе: артиллерийскими ударами ранены супруги

Взрывы в Гуляйполе прогремели около двух ночи. В это время оккупанты обстреляли город из артиллерии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Взрывы в Гуляйполе 15 июля: что известно

В результате взрыва в Гуляйполе сегодня, 15 июля, поврежден частный дом в городе.

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Пострадала супружеская пара: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.

На месте удара работают спасательные службы.

Напомним, что вечером 14 июля враг атаковал Запорожье ударными беспилотниками.

В результате вражеской атаки дронами вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены ангар и административное здание инфраструктурного объекта.

Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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