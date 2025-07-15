Взрывы в Гуляйполе: артиллерийскими ударами ранены супруги
Взрывы в Гуляйполе прогремели около двух ночи. В это время оккупанты обстреляли город из артиллерии.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Взрывы в Гуляйполе 15 июля: что известно
В результате взрыва в Гуляйполе сегодня, 15 июля, поврежден частный дом в городе.
Пострадала супружеская пара: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.
На месте удара работают спасательные службы.
Напомним, что вечером 14 июля враг атаковал Запорожье ударными беспилотниками.
В результате вражеской атаки дронами вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома.
Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены ангар и административное здание инфраструктурного объекта.
Информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.