Атака на Запоріжжя: пошкоджено ангар та адмінбудівлю об’єкта інфраструктури

Атака на Запоріжжя та район розпочалася з вечора 14 липня, коли ворог запустив безпілотники, і продовжилася вночі 15 липня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Атака на Запоріжжя 15 липня: що відомо

Унаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні вночі сталися кілька пожеж.

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На цей час підрозділи ДСНС полум’я приборкали.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного об’єкта.

Під час нічних атак на Запоріжжя люди не постраждали.

Нагадаємо, потужні вибухи у Запоріжжі почали лунати з вечора 14 липня. Тоді окупанти атакували тісто дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах

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