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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Атака на Запоріжжя: пошкоджено ангар та адмінбудівлю об’єкта інфраструктури

дрон бпла
Фото: Pixabay

Атака на Запоріжжя та район розпочалася з вечора 14 липня, коли ворог запустив безпілотники, і продовжилася вночі 15 липня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Атака на Запоріжжя 15 липня: що відомо

Унаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні вночі сталися кілька пожеж.

Зараз дивляться

На цей час підрозділи ДСНС полум’я приборкали.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного об’єкта.

Під час нічних атак на Запоріжжя люди не постраждали.

Нагадаємо, потужні вибухи у Запоріжжі почали лунати з вечора 14 липня. Тоді окупанти атакували тісто дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах

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