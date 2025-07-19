В Киеве водитель Mercedes без прав влетела в летнюю террасу кафе: есть пострадавшая
В центре Киева водитель автомобиля Mercedes въехала на летнюю террасу кафе, в результате чего пострадала 28-летняя женщина.
ДТП в Киеве на улице Саксаганского — подробности
Как сообщает Полиция Киева, ДТП на улице Саксаганского произошло сегодня около 19:25.
По предварительным данным, водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар.
В результате ДТП травмирована женщина, которая находилась на летней террасе одного из кафе. После ДТП в Киеве 28-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.
В Патрульной полиции Киева выяснили, что гражданка, которая наехала на летнюю террасу кафе, никогда не получала водительского удостоверения. Предварительно, водитель авто — трезвая.
Она объяснила правоохранителям, что якобы во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, в результате чего потеряла управление автомобилем.
На месте автопроисшествия в Киеве продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.