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В Киеве водитель Mercedes без прав влетела в летнюю террасу кафе: есть пострадавшая

ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського. Фото: Поліція Києва
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського. Фото: Поліція Києва
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського. Фото: Патрульна поліція Києва
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського
ДТП у Києві на вулиці Саксаганського

В центре Киева водитель автомобиля Mercedes въехала на летнюю террасу кафе, в результате чего пострадала 28-летняя женщина.

ДТП в Киеве на улице Саксаганского — подробности

Как сообщает Полиция Киева, ДТП на улице Саксаганского произошло сегодня около 19:25.

По предварительным данным, водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар.

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В результате ДТП травмирована женщина, которая находилась на летней террасе одного из кафе. После ДТП в Киеве 28-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

В Патрульной полиции Киева выяснили, что гражданка, которая наехала на летнюю террасу кафе, никогда не получала водительского удостоверения. Предварительно, водитель авто — трезвая.

Она объяснила правоохранителям, что якобы во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, в результате чего потеряла управление автомобилем.

На месте автопроисшествия в Киеве продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

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