Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 29 апреля: уничтожено 1180 оккупантов и более полусотни артсистем
Потери РФ на 29 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 526-е сутки полномасштабной войны превысили 1,328 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 29 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 328 820 (+1 180);
- танков – 11 894 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 486 (+3);
- артиллерийских систем – 40 825 (+54);
- реактивных систем залпового огня – 1 755;
- средств противовоздушной обороны – 1 356 (+2);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 262 033 (+1 775);
- крылатых ракет – 4 579;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 92 231 (+245);
- специальной техники – 4 146 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 526-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.