Потери РФ на 29 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 526-е сутки полномасштабной войны превысили 1,328 млн.

  • личного состава – около 1 328 820 (+1 180);
  • танков – 11 894 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 486 (+3);
  • артиллерийских систем – 40 825 (+54);
  • реактивных систем залпового огня – 1 755;
  • средств противовоздушной обороны – 1 356 (+2);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 262 033 (+1 775);
  • крылатых ракет – 4 579;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 92 231 (+245);
  • специальной техники – 4 146 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 526-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

