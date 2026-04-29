Потери РФ на 29 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 526-е сутки полномасштабной войны превысили 1,328 млн.

личного состава – около 1 328 820 (+1 180);

танков – 11 894 (+2);

боевых бронированных машин – 24 486 (+3);

артиллерийских систем – 40 825 (+54);

реактивных систем залпового огня – 1 755;

средств противовоздушной обороны – 1 356 (+2);

самолетов – 435;

вертолетов – 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 262 033 (+1 775);

крылатых ракет – 4 579;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 92 231 (+245);

специальной техники – 4 146 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 526-е сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

