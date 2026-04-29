Какой праздник 29 апреля 2026 года и что подскажет, каким будет лето
Сегодня, 29 апреля, любители спорта отмечают Всеукраинский день футбола, а поклонники искусства — Международный день танца. Православные верующие чтят память девяти мучеников Кизицких и преподобного Мемнона Чудотворца.
Факты ICTV подготовили информацию о том, какие праздники приходятся на эту дату, кого поздравить с именинами, а также рассказали, что можно и чего не стоит делать в этот день.
Какой сегодня церковный праздник — 29 апреля 2026 года
В этот день православная церковь вспоминает девятерых мучеников Кизицких, известных своей крепкой верой и способностью к исцелению. Они пострадали за христианство, подвергшись жестоким пыткам, но не отреклись от веры и приняли мученическую смерть.
В этот день также чтят память святого преподобного Мемнона Чудотворца — великого аскета и наставника, который жил в пустыне и прославился духовными подвигами и многочисленными чудесами.
Какой сегодня, 29 апреля 2026 года, день в Украине
В нашей стране 29 апреля празднуют Всеукраинский день футбола — праздник, который объединяет как профессиональных спортсменов, так и миллионы поклонников этой игры. Футбол давно стал частью украинской культуры, а история развития этого вида спорта в Украине насчитывает более века.
Также 29 апреля весь мир отмечает Международный день танца — праздник, который объединяет представителей разных народов через язык движений и искусство хореографии.
Кто празднует день ангела 29 апреля 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели имен Арсений, Артем, Богдан и Василий.
Что нельзя делать 29 апреля 2026 года
В этот день не стоит устраивать громкие празднования или мероприятия вроде свадеб или дней рождений. Также нежелательны ссоры, сплетни, споры и проявления гнева — считается, что негативные эмоции в этот день имеют особенно тяжелые последствия.
Что можно делать сегодня
29 апреля советуют обращаться с молитвами к девяти мученикам за исцеление от телесных и душевных недугов. Особенно это касается тех, кто страдает от хронических заболеваний или психических расстройств.
Народные приметы на 29 апреля 2026 года
- Ясная и теплая погода обещает сухое и солнечное лето.
- Появление большого количества жуков предвещает засуху.
- Если видно молнию перед дождем — непогода затянется.
- Облачное небо и дождь указывают на влажное лето.
- Ласточки прилетели — стабильное тепло уже не за горами.
- Звездное небо ночью обещает богатый урожай.
- Насекомые ищут укрытие — скоро будет дождь.