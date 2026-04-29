Сегодня, 29 апреля, любители спорта отмечают Всеукраинский день футбола, а поклонники искусства — Международный день танца. Православные верующие чтят память девяти мучеников Кизицких и преподобного Мемнона Чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник — 29 апреля 2026 года

В этот день православная церковь вспоминает девятерых мучеников Кизицких, известных своей крепкой верой и способностью к исцелению. Они пострадали за христианство, подвергшись жестоким пыткам, но не отреклись от веры и приняли мученическую смерть.

В этот день также чтят память святого преподобного Мемнона Чудотворца — великого аскета и наставника, который жил в пустыне и прославился духовными подвигами и многочисленными чудесами.

Какой сегодня, 29 апреля 2026 года, день в Украине

В нашей стране 29 апреля празднуют Всеукраинский день футбола — праздник, который объединяет как профессиональных спортсменов, так и миллионы поклонников этой игры. Футбол давно стал частью украинской культуры, а история развития этого вида спорта в Украине насчитывает более века.

Также 29 апреля весь мир отмечает Международный день танца — праздник, который объединяет представителей разных народов через язык движений и искусство хореографии.

Кто празднует день ангела 29 апреля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели имен Арсений, Артем, Богдан и Василий.

Что нельзя делать 29 апреля 2026 года

В этот день не стоит устраивать громкие празднования или мероприятия вроде свадеб или дней рождений. Также нежелательны ссоры, сплетни, споры и проявления гнева — считается, что негативные эмоции в этот день имеют особенно тяжелые последствия.

Что можно делать сегодня

29 апреля советуют обращаться с молитвами к девяти мученикам за исцеление от телесных и душевных недугов. Особенно это касается тех, кто страдает от хронических заболеваний или психических расстройств.

Народные приметы на 29 апреля 2026 года

Ясная и теплая погода обещает сухое и солнечное лето.

Появление большого количества жуков предвещает засуху.

Если видно молнию перед дождем — непогода затянется.

Облачное небо и дождь указывают на влажное лето.

Ласточки прилетели — стабильное тепло уже не за горами.

Звездное небо ночью обещает богатый урожай.

Насекомые ищут укрытие — скоро будет дождь.

