У Києві п’яний працівник прокуратури збив жінку, яка йшла тротуаром, після чого втік із місця події. Жінка померла у лікарні 20 липня.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко та заявив, що бере розслідування під особистий контроль.

Кравченко взяв під контроль ДТП із працівником прокуратури

Генпрокурор також заявив, що представлятиме інтереси постраждалої у суді, та простежить, щоб винного було покарано.

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– Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури – не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль и, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка – ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон – одні для всіх. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури, – наголосив Кравченко.

ДТП у Києві за участю працівника прокуратури

Інцидент стався ввечері 19 липня на вулиці Велика Васильківська у Голосіївському районі столиці.

Постраждала перебувала в пішохідній зоні, коли її збив легковий автомобіль. Водій втік із місця аварії.

За попередньою інформацією, особу водія вже встановлено – ним виявився Андрій Молочний, головний спеціаліст одного з відділів прокуратури.

Хоча Молочний не є прокурором, він обіймає посаду державного службовця в системі органів прокуратури. Після наїзду його було затримано.

За даними генпрокурора, Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Слідчі зʼясували, що на момент вчинення ДТП він був пʼяний у його крові було – 1,77 проміле.

– Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, – зазначив Кравченко.

Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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