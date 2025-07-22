Взрывы в Краматорске: российский КАБ попал в многоэтажку, погиб ребенок

Ночью 22 июля российская армия сбросила управляемую авиабомбу на Краматорск — взрыв вызвал разрушение многоэтажки, погиб 10-летний мальчик, есть раненые.

Взрывы в Краматорске сегодня, 22 июля

По информации Краматорского городского совета и начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко, российский КАБ убил ребенка, попав по жилой многоэтажке.

— Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар. По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это мальчик 2015 года рождения, — говорится в сообщении.

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Еще пять человек ранены, им оказывается медицинская помощь.

Накануне, 21 июля, в результате российских обстрелов на территории Донецкой области погибли три человека — в Краматорске, Константиновке и Заречном, еще 12 человек за сутки получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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