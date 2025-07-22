Вибухи у Краматорську: російський КАБ влучив у багатоповерхівку, загинула дитина
Вночі 22 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на Краматорськ – вибух спричинив руйнування багатоповерхівки, загинув 10-річний хлопчик, є поранені.
Вибухи у Краматорську сьогодні, 22 липня
За інформацією Краматорської міської ради та начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, російський КАБ вбив дитину, поціливши по житловій багатоповерхівці.
– Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопчик 2015 року народження, – мовиться у повідомленні.
Ще пʼятьох осіб поранено, їм надається медична допомога.
Напередодні, 21 липня, внаслідок російських обстрілів на території Донецької області загинули троє людей – у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному, ще 12 осіб за добу дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.
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