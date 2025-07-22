Вибухи у Краматорську: російський КАБ влучив у багатоповерхівку, загинула дитина

Вночі 22 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на Краматорськ – вибух спричинив руйнування багатоповерхівки, загинув 10-річний хлопчик, є поранені.

Вибухи у Краматорську сьогодні, 22 липня

За інформацією Краматорської міської ради та начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, російський КАБ вбив дитину, поціливши по житловій багатоповерхівці.

– Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопчик 2015 року народження, – мовиться у повідомленні.

Зараз дивляться

Ще пʼятьох осіб поранено, їм надається медична допомога.

Напередодні, 21 липня, внаслідок російських обстрілів на території Донецької області загинули троє людей – у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному, ще 12 осіб за добу дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.