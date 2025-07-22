События ночи 22 июля: взрывы в Одессе и Сумах, “бавовна” на аэродроме Миллерово

Ночью 22 июля армия РФ обстреливала города Украины. Больше всего досталось Одессе, где из-за атаки дронов вспыхнули пожары, и Сумам, на которые враг сбросил авиабомбы.

Не спали сегодня и в России, где неизвестные дроны якобы ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 22 июля — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Одессе

Ночью российские дроны атаковали Одессу — повреждена гражданская инфраструктура в одном из районов города.

В результате атаки произошел пожар в административном здании, сгорели автомобили на парковке, в жилых многоэтажных домах выбиты окна, поврежден магазин.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрывы в Сумах

В конце прошлых суток российская авиация с бросила КАБы на один из жилых районов Сум.

Повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

В больницу госпитализировали двух жителей одного из самых поврежденных домов —

60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Также после удара врага многие люди находятся в шоковом состоянии: за помощью к медикам обратились 12 человек.

Атака на военный аэродром Миллерово

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь утром 22 июня сообщил о якобы отражении атаки БпЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.

По его словам, на место падения обломков выехали соответствующие службы для уточнения последствий.

В тоже время в российских СМИ пишут именно об атаке дронов на военный аэродром Миллерово, публикая кадры пожара на мете попадания.

Этот аэродром служит базой российской авиации, выполняющей задачи по поддержке пехоты РФ, действующей на востоке и юге Украины.

Норвегия готова профинансировать Patriot для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине подтвердил намерения его страны профинансировать покупку системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Однако, по его словам, сначала необходимы гарантии, что их заменят на другие зенитные ракетные комплексы, поэтому окончательное соглашение еще не заключено.

Он также призвал США объяснить, как идет процесс поставки Patriot на территорию Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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