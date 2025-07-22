Взрывы в Одессе: в домах выбиты окна, на парковке сгорели авто, есть пострадавший
Взрывы в Одессе во время атаки дронов прогремели ночью 22 июля около 02:20. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
О последствиях взрывов в Одессе сегодня рассказали мэр города Геннадий Труханов и руководитель ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе: что известно об атаке дронов
Несмотря на работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры в одном из районов Одессы.
В частности, вспыхнули административное здание и легковые автомобили на парковке, в жилых многоэтажных домах выбиты окна, поврежден магазин.
По данным ГСЧС, предварительной, пострадал один человек.
К ликвидации последствий атаки привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Геннадій Труханов