Взрывы в Одессе: в домах выбиты окна, на парковке сгорели авто, есть пострадавший

Взрывы в Одессе во время атаки дронов прогремели ночью 22 июля около 02:20. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

О последствиях взрывов в Одессе сегодня рассказали мэр города Геннадий Труханов и руководитель ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе: что известно об атаке дронов

Несмотря на работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры в одном из районов Одессы.

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В частности, вспыхнули административное здание и легковые автомобили на парковке, в жилых многоэтажных домах выбиты окна, поврежден магазин.

По данным ГСЧС, предварительной, пострадал один человек.

К ликвидации последствий атаки привлекались 17 единиц техники и 62 спасателя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Геннадій Труханов

Источник : ГСЧС

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