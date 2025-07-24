Атака на аэродромы Кача и Саки: все о серии взрывов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму с вечера 23 июля и ночью 24 июля под атакой находились аэродромы Кача и Саки.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер.

Атака на аэродромы Кача и Саки в Крыму: что известно

— Не только аэродром Кача, но и аэродром Саки в Новофедоровке также был под ударом ночью, — говорилось в сообщении Крымского ветра.

Отмечается, что против дронов российские оккупанты применяли вертолеты для перехвата.

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Есть данные, что летели дроны и в сторону аэродрома Бельбек.

О последствиях атаки на аэродромы Кача и Саки в Крыму оккупанты молчат.

В Минобороны РФ лишь отчитались о якобы 21 уничтоженном дроне над Черным морем и еще двух – над Крымом.

Напомним, что в ночь на 24 июля в результате атаки украинских БпЛА прогремели взрывы в Сочи.

По предварительной информации в результате атаки произошел масштабный пожар на нефтебазе Лукойл-Югнефтепродукт, расположенной недалеко от аэропорта.

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