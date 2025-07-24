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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Атака на аеродроми Кача та Саки: усе про серію вибухів у Криму

Крим
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Криму з вечора 23 липня та вночі 24 липня під атакою були аеродроми Кача та Саки.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Крымский ветер.

Атака на аеродроми Кача та Саки у Криму: що відомо

— Не тільки аеродром Кача, а й аеродром Саки в Новофедорівці також був під ударом уночі, – йшлося в повідомленні Крымского ветра.

Зазначається, що проти дронів російські окупанти застосовували вертольоти для перехоплення.

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Є дані, що летіли дрони й у бік аеродрому Бельбек.

Про наслідки атаки на аеродроми Кача та Саки у Криму окупанти мовчать.

У Міноборони РФ лише відзвітували про нібито 21 знищений дрон над Чорним морем та ще два – над Кримом.

Нагадаємо, що уночі проти 24 липня внаслідок атаки українських БпЛА прогриміли вибухи у Сочі.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на нафтобазі Лукойл-Югнефтепродукт, розташованій неподалік аеропорту.

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