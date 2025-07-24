Атака на аеродроми Кача та Саки: усе про серію вибухів у Криму
У тимчасово окупованому Криму з вечора 23 липня та вночі 24 липня під атакою були аеродроми Кача та Саки.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Крымский ветер.
Атака на аеродроми Кача та Саки у Криму: що відомо
— Не тільки аеродром Кача, а й аеродром Саки в Новофедорівці також був під ударом уночі, – йшлося в повідомленні Крымского ветра.
Зазначається, що проти дронів російські окупанти застосовували вертольоти для перехоплення.
Є дані, що летіли дрони й у бік аеродрому Бельбек.
Про наслідки атаки на аеродроми Кача та Саки у Криму окупанти мовчать.
У Міноборони РФ лише відзвітували про нібито 21 знищений дрон над Чорним морем та ще два – над Кримом.
Нагадаємо, що уночі проти 24 липня внаслідок атаки українських БпЛА прогриміли вибухи у Сочі.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на нафтобазі Лукойл-Югнефтепродукт, розташованій неподалік аеропорту.