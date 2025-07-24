Удар по девятиэтажке в Одессе: разрушен с 5 по 8 этаж, есть угроза обвала
В результате взрывов в Одессе повреждена девятиэтажка.
Как сообщают в ГСЧС, существует угроза обрушения конструкций.
Взрывы в Одессе: есть попадания в многоэтажку
В ночь на 24 июля Одесса снова подверглась массированной атаке российских ударных беспилотников. Одним из объектов удара стала жилая девятиэтажка.
В результате атаки были разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Пожары охватили помещение на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Существует угроза обрушения конструкций.
Спасательные службы эвакуировали 33 жителя, еще 5 человек были спасены из квартир, где их заблокировали взрывы.
На месте работали кинологи с поисковиками, чтобы обнаружить возможных пострадавших под завалами.
У разрушенного дома развернут Пункт несокрушимости от ГСЧС.
Пострадавшим оказывается психологическая помощь, с ними работают специалисты ГСЧС и Нацполиции.
Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрелов.
Параллельно спасатели ликвидировали последствия ударов по другим адресам. В результате попадания вражеских беспилотников произошло возгорание в частном жилом доме и на автозаправочной станции.
По предварительным данным, в результате атаки беспилотников на Одессу 24 июля пострадали три человека.