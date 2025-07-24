Удар по девятиэтажке в Одессе: разрушен с 5 по 8 этаж, есть угроза обвала

В результате взрывов в Одессе повреждена девятиэтажка.

Как сообщают в ГСЧС, существует угроза обрушения конструкций.

Взрывы в Одессе: есть попадания в многоэтажку

В ночь на 24 июля Одесса снова подверглась массированной атаке российских ударных беспилотников. Одним из объектов удара стала жилая девятиэтажка.

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В результате атаки были разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Пожары охватили помещение на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Существует угроза обрушения конструкций.

Спасательные службы эвакуировали 33 жителя, еще 5 человек были спасены из квартир, где их заблокировали взрывы.

На месте работали кинологи с поисковиками, чтобы обнаружить возможных пострадавших под завалами.

У разрушенного дома развернут Пункт несокрушимости от ГСЧС.

Пострадавшим оказывается психологическая помощь, с ними работают специалисты ГСЧС и Нацполиции.

Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрелов.

Параллельно спасатели ликвидировали последствия ударов по другим адресам. В результате попадания вражеских беспилотников произошло возгорание в частном жилом доме и на автозаправочной станции.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников на Одессу 24 июля пострадали три человека.

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