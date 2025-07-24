Удар по дев’ятиповерхівці в Одесі: зруйновані 5-8 поверхи, є загроза обвалу

Внаслідок вибухів в Одесі пошкоджено девїятиповерхівку.

Як повідомляють у ДСНС існує загроза обвалу конструкцій.

Вибухи в Одесі: є влучання у багатоповерхівку

У ніч на 24 липня Одеса знову зазнала масованої атаки російських ударних безпілотників. Одним із об’єктів удару стала житлова дев’ятиповерхівка.

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Внаслідок атаки було зруйновано квартири з 5-го до 8-го поверху. Пожежі охопили помешкання на 5-му та 6-му поверхах одного з під’їздів. Існує загроза обвалу конструкцій.

Рятувальні служби евакуювали 33 мешканців, ще 5 людей були врятовані з квартир, де їх заблокувало вибухами.

На місці працювали кінологи з пошуковими собаками, щоб виявити можливих постраждалих під завалами.

Біля зруйнованого будинку розгорнуто Пункт незламності від ДСНС.

Постраждалим надається психологічна допомога, з ними працюють спеціалісти ДСНС і Нацполіції.

Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.

Паралельно рятувальники ліквідовували наслідки ударів за іншими адресами. Внаслідок влучань ворожих безпілотників сталися загоряння в приватному житловому будинку та на автозаправній станції.

За попередніми даними, внаслідок атаки безпілотників на Одесу 24 липня постраждали троє людей.

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