Удар по дев’ятиповерхівці в Одесі: зруйновані 5-8 поверхи, є загроза обвалу
Внаслідок вибухів в Одесі пошкоджено девїятиповерхівку.
Як повідомляють у ДСНС існує загроза обвалу конструкцій.
Вибухи в Одесі: є влучання у багатоповерхівку
У ніч на 24 липня Одеса знову зазнала масованої атаки російських ударних безпілотників. Одним із об’єктів удару стала житлова дев’ятиповерхівка.
Внаслідок атаки було зруйновано квартири з 5-го до 8-го поверху. Пожежі охопили помешкання на 5-му та 6-му поверхах одного з під’їздів. Існує загроза обвалу конструкцій.
Рятувальні служби евакуювали 33 мешканців, ще 5 людей були врятовані з квартир, де їх заблокувало вибухами.
На місці працювали кінологи з пошуковими собаками, щоб виявити можливих постраждалих під завалами.
Біля зруйнованого будинку розгорнуто Пункт незламності від ДСНС.
Постраждалим надається психологічна допомога, з ними працюють спеціалісти ДСНС і Нацполіції.
Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.
Паралельно рятувальники ліквідовували наслідки ударів за іншими адресами. Внаслідок влучань ворожих безпілотників сталися загоряння в приватному житловому будинку та на автозаправній станції.
За попередніми даними, внаслідок атаки безпілотників на Одесу 24 липня постраждали троє людей.