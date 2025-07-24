Взрывы в Одессе: массированная атака РФ повредила рынок Привоз и памятники ЮНЕСКО
Взрывы в Одессе прогремели во время массированной атаки вражеских беспилотников по гражданской инфраструктуре города.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и представители ГСЧС Украины.
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Несмотря на активную работу ПВО, в результате взрывов в Одессе сегодня есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
В городе вспыхнул ряд пожаров: загорелись два этажа в жилой многоэтажке, кровля двухэтажного дома, торговые павильоны и АЗС.
Также повреждены памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.
По информации ГСЧС Украины, в Одессе горит рынок Привоз.
Все уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки.
Информация о пострадавших от взрывов в Одессе уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.