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Взрывы в Одессе: массированная атака РФ повредила рынок Привоз и памятники ЮНЕСКО

дснс-Одеса
Фото: ГСЧС

Взрывы в Одессе прогремели во время массированной атаки вражеских беспилотников по гражданской инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и представители  ГСЧС Украины.

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Несмотря на активную работу ПВО, в результате взрывов в Одессе сегодня есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

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В городе вспыхнул ряд пожаров: загорелись два этажа в жилой многоэтажке, кровля двухэтажного дома, торговые павильоны и АЗС.

Также повреждены памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

По информации ГСЧС Украины, в Одессе горит рынок Привоз.

Все уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Информация о пострадавших от взрывов в Одессе уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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