Серия взрывов в Черкассах: к городу направлялись скоростные цели
Ряд взрывов в Черкассах сегодня, 24 июля, прогремели в четыре утра.
Взрывы в Черкассах сегодня, 24 июля: что известно
По меньшей мере три взрыва в Черкассах сегодня, 24 июля, прогремели в течение 04:11-04:13.
За две минуты до того, как стало громко в областном центре, Воздушные силы ВСУ призвали местных жителей находиться в укрытиях.
По данным украинских военных, скоростные цели, зафиксированные в 04:00 в Черниговской области, взяли курс на юг.
В 04:04 они находились уже на востоке Киевской области, а еще через пять минут – в северной части Черкасской области.
Уже в 04:11 прогремел первый взрыв в Черкассах, а за ним – еще два.
Одновременно с первыми взрывами в Черкассах руководитель областной военной администрации Игорь Табурец отметил, что в регионе объявлена повышенная ракетная опасность.
Мэр Анатолий Бондаренко призвал жителей города закрыть окна и пообещал предоставить детали взрывов в Черкассах впоследствии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Табурец, Анатолий Бондаренко