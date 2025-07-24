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Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Серия взрывов в Черкассах: к городу направлялись скоростные цели

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Ряд взрывов в Черкассах сегодня, 24 июля, прогремели в четыре утра.

Взрывы в Черкассах сегодня, 24 июля: что известно

По меньшей мере три взрыва в Черкассах сегодня, 24 июля, прогремели в течение 04:11-04:13.

За две минуты до того, как стало громко в областном центре, Воздушные силы ВСУ призвали местных жителей находиться в укрытиях.

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По данным украинских военных, скоростные цели, зафиксированные в 04:00 в Черниговской области, взяли курс на юг.

В 04:04 они находились уже на востоке Киевской области, а еще через пять минут – в северной части Черкасской области.

Уже в 04:11 прогремел первый взрыв в Черкассах, а за ним – еще два.

Одновременно с первыми взрывами в Черкассах руководитель областной военной администрации Игорь Табурец отметил, что в регионе объявлена повышенная ракетная опасность.

Мэр Анатолий Бондаренко призвал жителей города закрыть окна и пообещал предоставить детали взрывов в Черкассах впоследствии.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Табурец, Анатолий Бондаренко

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