Вибухи в Одесі: масована атака РФ пошкодила ринок Привоз та пам’ятки ЮНЕСКО
Вибухи в Одесі прогриміли під час масованої атаки ворожих безпілотників по цивільній інфраструктурі міста.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та представники ДСНС України.
Вибухи в Одесі 24 липня: що відомо
Попри активну роботу ППО, внаслідок вибухів в Одесі сьогодні є значні пошкодження цивільної інфраструктури.
У місті спалахнула низка пожеж: зайнялися два поверхи у житловій багатоповерхівці, покрівля двоповерхового будинку, торговельні павільйони та АЗС.
Також пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.
За інформацією ДСНС України, в Одесі горить ринок Привоз.
Усі уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків атаки.
Інформація щодо постраждалих від вибухів в Одесі уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.