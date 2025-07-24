Вибухи в Одесі: масована атака РФ пошкодила ринок Привоз та пам’ятки ЮНЕСКО

Вибухи в Одесі прогриміли під час масованої атаки ворожих безпілотників по цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та представники ДСНС України.

Вибухи в Одесі 24 липня: що відомо

Попри активну роботу ППО, внаслідок вибухів в Одесі сьогодні є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

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У місті спалахнула низка пожеж: зайнялися два поверхи у житловій багатоповерхівці, покрівля двоповерхового будинку, торговельні павільйони та АЗС.

Також пошкоджені пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

За інформацією ДСНС України, в Одесі горить ринок Привоз.

Усі уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Інформація щодо постраждалих від вибухів в Одесі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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