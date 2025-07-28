Готовят саперов и взрывотехников: в российском Кстово загорелся учебный центр

В Кстово, под Нижним Новгородом, загорелся 210-й военный учебный центр, где готовят саперов и других военных специалистов.

Пожар в военном учебном центре в Кстово

О пожаре в районе Приволжского Кстово сообщили местные паблики. Они писали о большом столбе дыма, поднимающемся над городом.

Впоследствии стало известно, что загорелся 210-й военный учебный центр, где готовят саперов и других военных специалистов.

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В этом учебном центре проходят подготовку и переподготовку военнослужащие по инженерным специальностям – саперы, понтонеры, специалисты по маскировке, минно-взрывному делу и другим инженерным направлениям.

Интересно, что российские СМИ утверждают, что горел “гаражный бокс” с автомобилями. Сообщается об одном пострадавшем, которого госпитализировали в больницу.

Напомним, что недавно в Москве сожгли автомобиль руководителя предприятия по производству дронов Владимира Петрова. Речь идет о ООО Петровинжиниринг.

Фото: Василий Анохин

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