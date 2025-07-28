Готують саперів та вибухотехників: у російському Кстово загорівся навчальний центр

У Кстово, під Нижнім Новгородом, загорівся 210-й військовий навчальний центр, де готують саперів та інших військових спеціалістів.

Пожежа у військовому навчальному центрі у Кстово

Про пожежу у районі Приволжського Кстово повідомили місцеві пабліки. Вони писали про великий стовп диму, що здіймається над містом.

Згодом стало відомо, що спалахнув 210-й військовий навчальний центр, де готують саперів та інших військових спеціалістів.

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У цьому навчальному центрі проходять підготовку та перепідготовку військовослужбовці за інженерними спеціальностями – сапери, понтонери, фахівці з маскування, мінно-вибухової справи та інших інженерних напрямків.

Цікаво, що російські ЗМІ переконують, що горів “гаражний бокс” з автомобілями. Повідомляється про одного постраждалого, якого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно у Москві спалили автомобіль керівника підприємства з виробництва дронів Володимира Петрова. Йдеться про ТОВ Петровінжиніринг.

Фото: Василь Анохін

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