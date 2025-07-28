Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Готують саперів та вибухотехників: у російському Кстово загорівся навчальний центр

МЧС

У Кстово, під Нижнім Новгородом, загорівся 210-й військовий навчальний центр, де готують саперів та інших військових спеціалістів.

Пожежа у військовому навчальному центрі у Кстово

Про пожежу у районі Приволжського Кстово повідомили місцеві пабліки. Вони писали про великий стовп диму, що здіймається над містом.

Згодом стало відомо, що спалахнув 210-й військовий навчальний центр, де готують саперів та інших військових спеціалістів.

Зараз дивляться

У цьому навчальному центрі проходять підготовку та перепідготовку військовослужбовці за інженерними спеціальностями – сапери, понтонери, фахівці з маскування, мінно-вибухової справи та інших інженерних напрямків.

Цікаво, що російські ЗМІ переконують, що горів “гаражний бокс” з автомобілями. Повідомляється про одного постраждалого, якого госпіталізували до лікарні.

Кстово на карті

Фото: google maps

Нагадаємо, що нещодавно у Москві спалили автомобіль керівника підприємства з виробництва дронів Володимира Петрова. Йдеться про ТОВ Петровінжиніринг.

Читайте також
Дронова атака спричинила пожежу на хімзаводі Щекиноазот у РФ: що відомо
Вибухи на заводі Щекиноазот у Тульській області РФ

Фото: Василь Анохін

Пов'язані теми:

Нижній НовгородПожежаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь