Дроновая атака привела к пожару на химзаводе Щекиноазот в РФ: что известно

В Тульской области РФ прогремели мощные взрывы на территории завода Щекиноазот, который специализируется на производстве химических компонентов для взрывчатки и ракетного топлива для российского военно-промышленного комплекса.

Взрывы на заводе Щекиноазот в Тульской области РФ — какие последствия

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил, что в России взрывалось на Щекиноазоте в Тульской области.

— Это важное предприятие по производству аммиака, метанола, карбамида. Все эти вещества — основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК РФ, — обратил внимание он.

По словам Коваленко, без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для российских войск.

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Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на Министерство чрезвычайных дел РФ, после ночной атаки беспилотников приостановил работу химический завод Щекиноазот.

Сообщается, что около четырех дронов попали по заводу, в результате чего вспыхнул пожар.

Работники самого завода поделились, что после атаки повреждена ректификационная колонна, паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ, который подает перегретый пар высокого давления от теплоэлектроцентрали к технологическим установкам.

Кроме этого, повреждена крыша печи на линии производства метанола. Работников завода эвакуировали, а само предприятие остановило работу.

По данным из открытых источников, атакованный дронами завод находится под украинскими санкциями.

На сайте предприятия указано, что Щекиноазот — это российский производитель продуктов промышленной химии (метанола, капролактама, минеральных удобрений и серной кислоты). В его состав входит ОАО Химволокно.

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