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Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

В Москве сожгли авто руководителя предприятия по производству дронов

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

В Москве сожгли автомобиль руководителя ООО Петровинжиниринг Владимира Петрова.

Предприятие, которое возглавляет Петров, специализируется на изготовлении дронов для российской армии.

Поджог авто руководителя ООО Петровинжиниринг в Москве: что известно

По данным источников РБК-Украина в разведке, поджог авто руководителя ООО Петровинжиниринг Владимира Петрова произошел в Москве ночью на 21 июля.

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Что известно об ООО Петровинжиниринг

ООО Петровинжиниринг занимается созданием дронов, электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов для обеспечения нужд армии РФ.

Напомним, что в ночь на 20 июля жители столицы России и близлежащих населенных пунктов зафиксировали новую волну атак беспилотников. В связи с этим в некоторых регионах транспортный коллапс: задерживаются самолеты и поезда.

Как сообщают очевидцы, взрывы прогремели в Зеленограде и поселке Голубое, также тревогу вызвали звуки дронов в Калужской области.

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Источник: РБК-Украина

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