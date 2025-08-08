В Сочи и других южных городах России объявили воздушную тревогу днем в пятницу, 8 августа. Людей эвакуируют с пляжей, а аэропорт ограничил вылет и прием самолетов.

Взрывы в Сочи и России 8 августа — какие последствия

Как утверждают российские источники, воздушную тревогу объявили в Сочи, Адлере и Туапсе.

В то же время сигнал угрозы с воздуха звучит в Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях.

Российские паблики сообщают, что система ПВО якобы работает и сбивает дроны над морем в Краснодарском крае.

Как вскоре стало известно, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на вылет и прием воздушных судов. Накануне такие ограничения были в аэропорту Геленджика.

Городской глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что якобы активно работает российская система ПВО. Он призвал жителей города, особенно проживающих возле побережья, оставаться в помещениях без окон.

После этого людей в Сочи начали эвакуировать с местных пляжей.

Кроме того, временно закрыт пункт пропуска Псоу из-за угрозы атаки беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

