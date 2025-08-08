Вибухи в Сочі 8 серпня: закрито аеропорт, людей виводять з пляжів

У Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу вдень у п’ятницю, 8 серпня. Людей евакуюють з пляжів, а аеропорт обмежив виліт та приймання літаків.

Вибухи в Сочі та Росії 8 серпня – які наслідки

Як стверджують російські джерела, повітряну тривогу оголосили в Сочі, Адлері та Туапсе.

Водночас сигнал загрози з повітря лунає у Брянській, Володимирській, Нижньогородській та Рязанській областях.

Російські пабліки повідомляють, система ППО нібито працює та збиває дрони над морем у Краснодарському краї.

Як згодом стало відомо, в аеропорту Сочі запроваджено тимчасові обмеження на виліт і приймання повітряних суден. Напередодні такі обмеження були в аеропорту Геленджика.

Міський глава Сочі Андрій Прошунин заявив, що нібито активно працює російська система ППО. Він закликав жителів міста, особливо які мешкають біля узбережжя, залишатися у приміщеннях без вікон.

Після цього людей у Сочі почали евакуйовувати з місцевих пляжів.

Крім цього, тимчасово закрито пункт пропуску Псоу внаслідок загрози атаки безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

