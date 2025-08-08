Вибухи в Сочі 8 серпня: закрито аеропорт, людей виводять з пляжів
У Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу вдень у п’ятницю, 8 серпня. Людей евакуюють з пляжів, а аеропорт обмежив виліт та приймання літаків.
Вибухи в Сочі та Росії 8 серпня – які наслідки
Як стверджують російські джерела, повітряну тривогу оголосили в Сочі, Адлері та Туапсе.
Водночас сигнал загрози з повітря лунає у Брянській, Володимирській, Нижньогородській та Рязанській областях.
Російські пабліки повідомляють, система ППО нібито працює та збиває дрони над морем у Краснодарському краї.
Як згодом стало відомо, в аеропорту Сочі запроваджено тимчасові обмеження на виліт і приймання повітряних суден. Напередодні такі обмеження були в аеропорту Геленджика.
Міський глава Сочі Андрій Прошунин заявив, що нібито активно працює російська система ППО. Він закликав жителів міста, особливо які мешкають біля узбережжя, залишатися у приміщеннях без вікон.
Після цього людей у Сочі почали евакуйовувати з місцевих пляжів.
Крім цього, тимчасово закрито пункт пропуску Псоу внаслідок загрози атаки безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.