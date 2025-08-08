ГУР уничтожило новейшую российскую РЛС Енисей для С-500 в Крыму

Украинские разведчики уничтожили в Крыму новейшую российскую радиолокационную станцию 98Л6 Енисей, которая является штатным радаром для зенитно-ракетного комплекса С-500 Прометей.

Об этом сообщает OSINT-сообщество Киберборошно.

Анализ видео выявил ошибку в предварительной идентификации

На вчерашнем видео от ГУР внимание экспертов привлекло поражение объекта, который сначала идентифицировали как РЛС 96Л6 С-400.

Сейчас смотрят

Однако детальный анализ визуальных признаков показал, что это новейшая РЛС 98Л6 Енисей — значительно более ценная и дорогая цель.

Государственные испытания этой станции Россия завершила в 2020-2021 годах, а на вооружение она поступила в 2021-2022 годах.

По данным российских источников, в основе РЛС Енисей лежит многоэлементная помехозащищенная активная фазированная антенная решетка, позволяющая сопровождать гиперзвуковые цели на высотах до 120 километров со скоростью до 4 800 м/с.

— Система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей, — отмечают российские источники о возможностях РЛС Енисей.

По информации экспертов, в Крыму эта станция также используется вместе с С-400, поэтому они пытаются выяснить координаты поражения для понимания, с каким именно зенитно-ракетным комплексом работала станция.

Уничтожение РЛС Енисей стало частью успешной операции Примар ГУР, в ходе которой также были поражены десантный катер проекта 02510 БК-16 и другие российские радиолокационные станции на оккупированном полуострове.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.