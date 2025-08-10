На пляже Затоки взорвались морские мины: погибло трое отдыхающих
- На пляже под Одессой прогремели два взрыва - погибли три человека.
- Полиция открыла производство по факту гибели людей в море под Затокой.
- Военные призвали граждан не игнорировать правила безопасности во время отдыха на море.
- Одесская ОВА напомнила перечень мест в Одессе и области, где разрешено отдыхать.
Прогремели взрывы возле пляжа Затоки под Одессой.
Об этом сообщает полиция Одесской области и одесское издание Думская со ссылкой на очевидцев.
Взрывы в Затоке сегодня, 10 августа: что известно
По информации правоохранителей, днем в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района прогремели два взрыва.
Предварительно установлено, что во время купания отдыхающих в море взорвались неизвестные предметы. К сожалению, погибли женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина — в Затоке.
— Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах, — подчеркнул Олег Кипер.
Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативные группы, специалисты управления взрывотехнической службы полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.
Полиция и военные призывают жителей и гостей Одесской области не выходить на пляжи Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.
Как пишет издание Думская, взрывы прогремели на пляже между поселками Затока и Каролино-Бугаз — взорвалась морская мина в 50 метрах от пляжа.
Где можно купаться в Одессе и области
В Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 — в Одессе, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из этих локаций прошла комплексную проверку — наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.
По данным Одесской областной военной администрации, пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон, поэтому купание там запрещено.
Напомним, что 7 июня в поселке Затока во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли два мужчины.