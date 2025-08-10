На пляже Затоки взорвались морские мины: погибло трое отдыхающих

Главное На пляже под Одессой прогремели два взрыва - погибли три человека.

Полиция открыла производство по факту гибели людей в море под Затокой.

Военные призвали граждан не игнорировать правила безопасности во время отдыха на море.

Одесская ОВА напомнила перечень мест в Одессе и области, где разрешено отдыхать.

Прогремели взрывы возле пляжа Затоки под Одессой.

Об этом сообщает полиция Одесской области и одесское издание Думская со ссылкой на очевидцев.

Взрывы в Затоке сегодня, 10 августа: что известно

По информации правоохранителей, днем в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района прогремели два взрыва.

Предварительно установлено, что во время купания отдыхающих в море взорвались неизвестные предметы. К сожалению, погибли женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина — в Затоке.

— Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах, — подчеркнул Олег Кипер.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативные группы, специалисты управления взрывотехнической службы полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

Полиция и военные призывают жителей и гостей Одесской области не выходить на пляжи Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.

Как пишет издание Думская, взрывы прогремели на пляже между поселками Затока и Каролино-Бугаз — взорвалась морская мина в 50 метрах от пляжа.

Где можно купаться в Одессе и области

В Одесской области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 — в Одессе, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из этих локаций прошла комплексную проверку — наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.

По данным Одесской областной военной администрации, пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон, поэтому купание там запрещено.

Напомним, что 7 июня в поселке Затока во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли два мужчины.

