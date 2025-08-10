На пляжі Затоки вибухнули морські міни: загинуло троє відпочивальників

Головне На пляжі під Одесою пролунало два вибухи - загинуло три людини.

Поліція відкрила провадження за фактом загибелі людей у морі під Затокою.

Військові закликали громадян не ігнорувати правила безпеки під час відпочинку на морі.

Одеська ОВА нагадала перелік місць в Одесі та області, де дозволено відпочивати.

Пролунали вибухи біля пляжу Затоки, що під Одесою.

Про це повідомляє поліція Одеської області та видання Думська із посиланням на очевидців.

Вибухи у Затоці сьогодні, 10 серпня: що відомо

За інформацією від правоохоронців, вдень в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району пролунало два вибухи.

Попередньо встановлено, що під час купання відпочивальників у морі здетонували невідомі предмети. На жаль, загинули жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.

– Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах, – наголосив Олег Кіпер.

Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи, фахівці управління вибухотехнічної служби поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Поліція та військові закликають жителів та гостей Одещини не виходити на пляжі Чорноморського узбережжя, доступ до яких заборонено.

Як пише видання Думська, вибухи пролунали на пляжі між селищами Затока та Кароліно-Бугаз – здетонувала морська міна за 50 метрів від пляжу.

Де можна купатися в Одесі та області

В Одеській області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — в Одесі, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з цих локацій пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.

За даними Одеської обласної військової адміністрації, пляжі у Затоці не входять до переліку відкритих зон, тож купання там заборонено.

Нагадаємо, що 7 червня у селищі Затока під час купання в морі внаслідок вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

