Перевернулся грузовик с Coca-Cola: на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП

На автодороге М-05 Киев — Одесса вчера из-за неисправности грузовика, который вез Coca-Cola, произошло ДТП.

ДТП на трассе Киев-Одесса

Вчера патрульная полиция в городе Умань получила сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге М-05 Киев — Одесса.

Как сообщает патрульная полиция Черкасской области, на автодороге М-05 Киев — Одесса водитель, управляя тягачом Volvo с полуприцепом, перед началом движения не обеспечил технически исправное состояние автомобиля, в результате чего переднее левое колесо грузовика разорвалось во время движения .

В дальнейшем водитель не соблюдал безопасный боковой интервал и совершил наезд на металлический отбойник, из-за чего автомобиль перекинулся и столкнулся с авто DAF.

На водителя тягача Volvo патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

