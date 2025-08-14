Перекинулась вантажівка з Coca-Cola: на трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП

На автодорозі М-05 Київ — Одеса вчора через несправність вантажівки, яка везла Coca-Cola, сталася ДТП.

ДТП на трасі Київ-Одеса

Учора, екіпаж взводу патрульної поліції в місті Умань отримав повідомлення про ДТП, що сталася на автодорозі М-05 Київ — Одеса.

Як повідомляє патрульна поліція Черкаської області, на автодорозі М-05 Київ — Одеса водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого переднє ліве колесо вантажівки розірвалося під час руху.

Надалі водій не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на металевий відбійник, через що автомобіль перекинувся та здійснив зіткнення з авто DAF.

На водія тягача Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

