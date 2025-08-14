Укр Рус
Перекинулась вантажівка з Coca-Cola: на трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП

ДТП на трасі Київ-Одеса: водій вантажівки влетів у відбійник

На автодорозі М-05 Київ — Одеса вчора через несправність вантажівки, яка везла Coca-Cola, сталася ДТП.

ДТП на трасі Київ-Одеса

Учора, екіпаж взводу патрульної поліції в місті Умань отримав повідомлення про ДТП, що сталася на автодорозі М-05 Київ — Одеса.

Як повідомляє патрульна поліція Черкаської області, на автодорозі М-05 Київ — Одеса водій, керуючи тягачем Volvo з напівпричепом, перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого переднє ліве колесо вантажівки розірвалося під час руху.

Фото: Патрульна поліція Черкаської області
дтп в умані
Фото: Патрульна поліція Черкаської області
дтп в умані

Надалі водій не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на металевий відбійник, через що автомобіль перекинувся та здійснив зіткнення з авто DAF.

На водія тягача Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

