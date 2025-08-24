Взрывы в Сумах прогремели ночью во время атаки вражеских дронов

Ночью 24 августа прогремели взрывы в Сумах. Враг атаковал город ударными дронами.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Взрывы в Сумах сегодня

— Снова беспокойная ночь. Часть тех взрывов, которые сумчане слышали в городе, произошла за пределами городской территориальной общины. Работают мобильные огневые группы, — около четырех часов ночи заявил Артем Кобзарь.

По его словам, пока о погибших или раненых нет информации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.

Фото: Сумська ОВА

