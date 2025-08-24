Марта Бондаренко, редактор ленты
Взрывы в Сумах прогремели ночью во время атаки вражеских дронов
Ночью 24 августа прогремели взрывы в Сумах. Враг атаковал город ударными дронами.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Взрывы в Сумах сегодня
— Снова беспокойная ночь. Часть тех взрывов, которые сумчане слышали в городе, произошла за пределами городской территориальной общины. Работают мобильные огневые группы, — около четырех часов ночи заявил Артем Кобзарь.
По его словам, пока о погибших или раненых нет информации.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумська ОВА
