Вибухи у Сумах пролунали вночі під час атаки ворожих дронів
Вночі 24 серпня пролунали вибухи в Сумах. Ворог атакував місто ударними дронами.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Вибухи в Сумах сьогодні
– Знову неспокійна ніч. Частина тих вибухів, які сум’яни чули у місті, відбулася за межами міської територіальної громади. Працюють мобільні вогневі групи, – близько четвертої ночі заявив Артем Кобзар.
За його словами, наразі про загиблих чи поранених немає інформації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська ОВА
