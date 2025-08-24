Вибухи у Сумах пролунали вночі під час атаки ворожих дронів

Вночі 24 серпня пролунали вибухи в Сумах. Ворог атакував місто ударними дронами.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Вибухи в Сумах сьогодні

– Знову неспокійна ніч. Частина тих вибухів, які сум’яни чули у місті, відбулася за межами міської територіальної громади. Працюють мобільні вогневі групи, – близько четвертої ночі заявив Артем Кобзар.

Зараз дивляться

За його словами, наразі про загиблих чи поранених немає інформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.