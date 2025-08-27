Взрывы в Краматорске: вражеские дроны попали в больничный городок, есть раненый
Сегодня утром прогремели взрывы в Краматорске, что в Донецкой области. Россияне трижды нанесли удар по городу ударными дронами.
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
Взрывы в Краматорске сегодня, 27 августа: что известно
По данным Краматорского городского совета, в период с 10:00 по 10:20 два вражеских беспилотника нанесли удар по частному сектору и больничному городку. На данный момент известно об одном раненом человеке — состояние тяжелое.
В 11:00 Краматорская община подверглась третьему удару дронами. Взрывы прогремели в частном секторе.
На местах попаданий работают все экстренные службы, устанавливаются последствия вражеских атак.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Краматорська міська рада