Сегодня утром прогремели взрывы в Краматорске, что в Донецкой области. Россияне трижды нанесли удар по городу ударными дронами.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Взрывы в Краматорске сегодня, 27 августа: что известно

По данным Краматорского городского совета, в период с 10:00 по 10:20 два вражеских беспилотника нанесли удар по частному сектору и больничному городку. На данный момент известно об одном раненом человеке — состояние тяжелое.

Сейчас смотрят

В 11:00 Краматорская община подверглась третьему удару дронами. Взрывы прогремели в частном секторе.

На местах попаданий работают все экстренные службы, устанавливаются последствия вражеских атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 281-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Краматорська міська рада

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.