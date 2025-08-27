Российская армия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Атака РФ на энергетику Украины

В ночь на 27 августа российские войска нанесли очередной массированный удар дронами по гражданской инфраструктуре Украины.

Целенаправленные разрушительные удары понесли объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины – в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской.

В Минэнерго сообщили, что продолжается оценка нанесенного ущерба. На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы.

Около часа ночи в Сумах удар дрона повредил оборудование на одной из ключевых подстанций, из-за чего без света осталась значительная часть города и промышленные объекты. В Полтавской области россияне атаковали объекты газотранспортной системы, причинив серьезные повреждения.

Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

Атака по обогатительной фабрике ДТЭК

В ДТЭК сообщили, что ночью россияне нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки здание разрушено, а оборудование серьезно повреждено.

Там добавили, что сотрудники, работавшие на смене, остались живы. Спасатели потушили пожар.

Россияне не впервые массово атаковали это предприятие, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины. Сейчас работа фабрики полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

Вчера Россия нанесла удар по шахте ДТЭК. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

