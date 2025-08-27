Вдень 27 серпня пролунали вибухи у Чернігові – росіяни атакували підприємство та житлову інфраструктуру ударними дронами типу Шахед.

Про це повідомив мер Чернігова Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові сьогодні, 27 серпня: що відомо

Так, міський голова о 12:01 повідомив, що в Чернігові пролунав вибух. Внаслідок удару Шахеду виникла пожежа на одному з підприємств міста.

О 12:09 зафіксовано ще один вибух на цій самій локації.

О 12:17 Дмитро Брижинський повідомив, що пролунав вибух у приватному секторі. За його словами, дві жінки дістали поранення, проте одна з них відмовилась від госпіталізації.

Вночі 27 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у шести областях України. Під ударом опинилася енергетична та газотранспортна системи на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.

У Сумах російський дрон пошкодив обладнання на одній електропідстанцій – без світла залишилася значна частина міста та промислові об’єкти. На Полтавщині ворог атакував об’єкти газотранспортної системи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дмитро Брижинський

