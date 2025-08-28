Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил поражение российскими оккупантами одного из украинских кораблей, в результате чего погиб один член экипажа, еще несколько ранены.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

Россия поразила один из кораблей ВМС ВСУ

— Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены, — подчеркнул Плетенчук.

По информации российских пабликов, речь идет якобы о разведывательном корабле Симферополь Военно-морских сил Украины.

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Симферополь — средний разведывательный корабль проекта Лагуна (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЕМ).

Построен на ПАО Кузня на Рыбальском. Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021-м.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укринформ

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