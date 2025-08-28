Корабель ВМС України уражено окупантами: є загиблий
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив ураження російськими окупантами одного з українських кораблів, внаслідок чого загинув один член екіпажу, ще кількох поранено.
Про це він заявив у коментарі Укрінформу.
Росія уразила один з кораблів ВМС ЗСУ
– Щодо інформації про ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено, – наголосив Плетенчук.
За інформацією російських пабліків, йдеться нібито про розвідувальний корабель Сімферополь Військово-морських сил України.
Сімферополь – середній розвідувальний корабель проєкту Лагуна (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ).
Побудований на ПАТ Кузня на Рибальському. Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту в 2021-му.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.