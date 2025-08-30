Во Львове в субботу, 30 августа, убили Андрея Парубия – бывшего главы Верховной Рады Украины. Политику было 54 года.

СМИ и паблики в социальных сетях публикуют вероятное фото киллера, который совершил смертельные выстрелы.

Убийца Парубия: что известно

По данным СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.

На обнародованном фото мужчина на электровелосипеде в одежде, полностью закрывающей тело. Он был одет в шлем яркой, преимущественно желтой окраски.

На нем была черная куртка или толстовка с длинным рукавом, а также черные брюки. Обувь – черные кеды с белыми подошвами.

На спине видны лямки от желтого рюкзака, вероятно, службы доставки. Он также был в черных перчатках, похожих на мотоперчатки.

На данный момент на месте, где было совершено убийство, работают правоохранители. Место убийства огородили, там работают специалисты.

В МВД сообщили, что во Львове введен план-перехват Сирена из-за убийства экс-главы ВР.

Суспільне, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что на месте убийства нашли семь гильз.

Как сообщили в полиции, Андрея Парубия убили около полудня в Сиховском районе Львова. Он скончался до прибытия медиков.

