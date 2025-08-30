Убийца Парубия во Львове был замаскирован под курьера: что известно
Во Львове в субботу, 30 августа, убили Андрея Парубия – бывшего главы Верховной Рады Украины. Политику было 54 года.
СМИ и паблики в социальных сетях публикуют вероятное фото киллера, который совершил смертельные выстрелы.
Убийца Парубия: что известно
По данным СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.
На обнародованном фото мужчина на электровелосипеде в одежде, полностью закрывающей тело. Он был одет в шлем яркой, преимущественно желтой окраски.
На нем была черная куртка или толстовка с длинным рукавом, а также черные брюки. Обувь – черные кеды с белыми подошвами.
На спине видны лямки от желтого рюкзака, вероятно, службы доставки. Он также был в черных перчатках, похожих на мотоперчатки.
На данный момент на месте, где было совершено убийство, работают правоохранители. Место убийства огородили, там работают специалисты.
В МВД сообщили, что во Львове введен план-перехват Сирена из-за убийства экс-главы ВР.
Суспільне, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что на месте убийства нашли семь гильз.
Как сообщили в полиции, Андрея Парубия убили около полудня в Сиховском районе Львова. Он скончался до прибытия медиков.