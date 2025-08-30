Вбивця Парубія у Львові був замаскований під кур’єра: що відомо
У Львові у суботу, 30 серпня, вбили Андрія Парубія – колишнього голову Верховної Ради України. Політику було 54 роки.
ЗМІ та пабліки у соціальних мережах публікують ймовірне фото кілера, який здійснив смертельні постріли.
Вбивця Парубія: що відомо
За даними ЗМІ, вбивця був замаскований під кур’єра служби доставки Glovo.
На оприлюдненому фото чоловік на електровелосипеді в одязі, що закриває повністю тіло. Він був одягнений у шолом із яскравим, переважно жовтим забарвленням.
На ньому була чорна куртка або толстовка з довгим рукавом, а також чорні штани. Взуття – чорні кеди з білими підошвами.
На спині видно лямки від жовтого рюкзака, ймовірно, служби доставки. Він також був у чорних рукавичках, схожих на мотоперчатки.
Станом на зараз на місці, де було скоєно вбивство, працюють правоохоронці. Місце вбивства огородили, там працюють фахівці.
У МВС повідомили, що у Львові запроваджено план-перехоплення Сирена через вбивство ексголови ВР.
Суспільне, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомило, що на місці вбивства знайшли сім гільз.
Як повідомили у поліції, Андрія Парубія вбили близько опівдня у Сихівському районі Львова. Він помер до прибуття медиків.