Взрывы в Херсоне: армия РФ попала по медучреждению, есть пострадавшие и погибший
Взрывы в Херсоне прогремели около 10:00, когда российские войска накрыли артиллерийским огнем Центральный район города.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Взрывы в Херсоне 31 августа: что известно
Под ударами оказалось одно из медицинских учреждений города.
В результате взрывов в Херсоне сегодня ранения получили шесть мужчин. В частности, у 54-летнего мужчины – осколочное ранение живота.
Кроме того, в больницу доставили мужчин 36, 47 и 57 лет с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, контузиями.
Один из них имеет осколочные ранения головы и повреждение плеча.
Еще двум мужчинам, 63 и 69 лет, бригада скорой оказала помощь на месте, но они отказались от госпитализации.
Позже в Нацполиции Украины сообщили об одном погибшем. Им стал 74-летний мужчина, который в момент взрыва в Херсоне был на улице.
По информации Херсонской ОГА, ситуация находится под контролем медиков, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.