Взрывы в Херсоне прогремели около 10:00, когда российские войска накрыли артиллерийским огнем Центральный район города.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Взрывы в Херсоне 31 августа: что известно

Под ударами оказалось одно из медицинских учреждений города.

В результате взрывов в Херсоне сегодня ранения получили шесть мужчин. В частности, у 54-летнего мужчины – осколочное ранение живота.

Кроме того, в больницу доставили мужчин 36, 47 и 57 лет с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, контузиями.

Один из них имеет осколочные ранения головы и повреждение плеча.

Еще двум мужчинам, 63 и 69 лет, бригада скорой оказала помощь на месте, но они отказались от госпитализации.

Позже в Нацполиции Украины сообщили об одном погибшем. Им стал 74-летний мужчина, который в момент взрыва в Херсоне был на улице.

По информации Херсонской ОГА, ситуация находится под контролем медиков, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

