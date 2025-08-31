Вибухи в Херсоні прогриміли близько 10:00, коли російські війська накрили артилерійським вогнем Центральний район міста.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Вибухи в Херсоні 31 серпня: що відомо

Під ударами опинився один із медичних закладів міста.

Зараз дивляться

Внаслідок вибухів у Херсоні сьогодні поранення дістали шестеро чоловіків. Зокрема, у 54-річного чоловіка – осколкове поранення живота.

Крім того, до лікарні доставили чоловіків 36, 47 та 57 років із мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами, контузіями.

Один із них має осколкові уламкові поранення голови та пошкодження плеча.

Ще двом чоловікам, 63 та 69 років, бригада швидкої надала допомогу на місці, але вони відмовилися від госпіталізації.

Пізніше у Нацполіції України повідомили про одного загиблого. Ним став 74-річний чоловік, який у момент вибуху в Херсоні був на вулиці.

За інформацією Херсонської ОВА, ситуація перебуває під контролем медиків, постраждалим надається необхідна допомога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.