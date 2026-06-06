Дроны ВСУ поразили российский полк, строивший “линию Суровикина”
- Силы беспилотных систем ВСУ с помощью дронов успешно поразили пункт дислокации российского инженерно-саперного полка, стоянку грузовиков и логистические объекты в Донецкой области.
- Также украинские операторы нанесли точные удары по вражескому газовому хранилищу, которое обеспечивало потребности армии РФ.
Украинские защитники с помощью беспилотников поразили пункт временной дислокации, логистические объекты, газовое хранилище и транспорт российских войск.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.
Поражение пунктов дислокации, логистики и газового хранилища РФ
По информации ССС ВСУ, поражен пункт временной дислокации 90 отдельного инженерно-саперного полка 51 армии РФ в районе населенного пункта Пионерское Донецкой области.
Это российское подразделение привлекалось к минированию и обустройству так называемой линии Суровикина на Херсонском и Запорожском направлениях. Он выполнял инженерно-саперные задачи в Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также осуществлял подготовку специалистов инженерно-технического дела.
Линия Суровикина (имеет еще одно название линия Фаберже) является масштабной сетью многоэшелонированных фортификаций. Российская армия построила эти укрепления на оккупированных территориях в течение 2022-2023 годов, чтобы остановить продвижение ВСУ и истощать украинскую бронетехнику.
Операторы 20 бригады К-2 поразили стоянку грузовых автомобилей российских войск в Донецкой области, сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ.
Кроме этого, в Донецкой области операторы 13 отряда 414 бригады СБС Птицы Мадяра поразили логистические объекты РФ, а операторы 20 бригады К-2 нанесли удары по газовому хранилищу, которое использовалось для обеспечения нужд российской армии.
Как заявили в Силах беспилотных систем ВСУ, поражение пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность России к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий.