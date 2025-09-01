Мощные взрывы в городе Городня Черниговской области прогремели вечером в понедельник, 1 сентября. Российские войска атаковали приграничную общину дронами.

Взрывы в Городне 1 сентября — какие последствия

Российская армия нанесла удар беспилотниками по приграничному населенному пункту, в результате чего есть пострадавшие, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, вечером 1 сентября враг нанес удар дронами по городу Городня, где было зафиксировано по меньшей мере три взрыва.

В результате атаки беспилотниками пострадала 14-летняя девочка, которую доправили в областную детскую больницу.

В результате обстрела Городни травмы получила 50-летняя местная жительница, которую уже госпитализировали в местное медицинское учреждение.

Кроме того, в результате атаки дронами в приграничной общине повреждены частные дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

