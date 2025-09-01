Потужні вибухи у місті Городня Чернігівської області прогриміли ввечері у понеділок, 1 вересня. Російські війська атакували прикордонну громаду дронами.

Вибухи у Городні 1 вересня – які наслідки

Російська армія вдарила безпілотниками по прикордонній громаді, внаслідок чого є постраждалі люди, повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, ввечері 1 вересня ворог завдав удару дронами по місту Городня, де було зафіксовано щонайменше три вибухи.

Внаслідок атаки безпілотниками постраждала 14-річна дівчинка, яку направили до обласної дитячої лікарні.

Через обстріл Городні травми дістала 50-річна місцева жителька, яку вже госпіталізовано до місцевого медичного закладу.

Крім цього, внаслідок атаки дронами у прикордонній громаді є пошкодження приватних будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.

