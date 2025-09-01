Вибухи у Городні на Чернігівщині: серед поранених 14-річна дівчинка
Потужні вибухи у місті Городня Чернігівської області прогриміли ввечері у понеділок, 1 вересня. Російські війська атакували прикордонну громаду дронами.
Вибухи у Городні 1 вересня – які наслідки
Російська армія вдарила безпілотниками по прикордонній громаді, внаслідок чого є постраждалі люди, повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
За його словами, ввечері 1 вересня ворог завдав удару дронами по місту Городня, де було зафіксовано щонайменше три вибухи.
Внаслідок атаки безпілотниками постраждала 14-річна дівчинка, яку направили до обласної дитячої лікарні.
Через обстріл Городні травми дістала 50-річна місцева жителька, яку вже госпіталізовано до місцевого медичного закладу.
Крім цього, внаслідок атаки дронами у прикордонній громаді є пошкодження приватних будинків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.