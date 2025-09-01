ВСУ освободили поселок Новоекономичное в Донецкой области
Силы обороны Украины освободили поселок Новоекономичное вблизи города Мирноград в Донецкой области.
Об этом сообщили Генштаб ВСУ.
ВСУ освободили поселок Новоэкономичное: что известно
Поселок освободили штурмовые группы полка Скала ВСУ.
— Две недели понадобилось для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, пройти каждую улицу. Ночью заведение групп, обнаружение противника, скоординированный штурм и зачистка. 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг, — отмечается в сообщении Генштаба.
Генштаб также опубликовал видео установки государственного флага Украины в освобожденном поселке.
Освобождение Новоэкономичного имеет стратегическое значение, ведь именно через этот поселок российские оккупанты недавно пытались прорваться непосредственно в Мирноград.
По данным DeepState, враг использовал бронетехнику, включая МТЛБ, но понес потери и не смог продвинуться.