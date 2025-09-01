Силы обороны Украины освободили поселок Новоекономичное вблизи города Мирноград в Донецкой области.

Об этом сообщили Генштаб ВСУ.

ВСУ освободили поселок Новоэкономичное: что известно

Поселок освободили штурмовые группы полка Скала ВСУ.

Сейчас смотрят

— Две недели понадобилось для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, пройти каждую улицу. Ночью заведение групп, обнаружение противника, скоординированный штурм и зачистка. 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг, — отмечается в сообщении Генштаба.

Генштаб также опубликовал видео установки государственного флага Украины в освобожденном поселке.

Освобождение Новоэкономичного имеет стратегическое значение, ведь именно через этот поселок российские оккупанты недавно пытались прорваться непосредственно в Мирноград.

По данным DeepState, враг использовал бронетехнику, включая МТЛБ, но понес потери и не смог продвинуться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.