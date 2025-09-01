Около 500 человек погибли и более 1 тыс. пострадали в результате землетрясения магнитудой 6 баллов, которое зафиксировали 31 августа на востоке Афганистана.

Землетрясение в Афганистане: что известно

Вечером 31 августа на востоке Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6 баллов.

Эпицентр землетрясения находился вблизи Джелалабада, расположенного менее чем в 150 км от Кабула, хотя толчки ощущались даже в столице страны.

Сейчас смотрят

Несколько деревень были полностью разрушены, больше всего жертв зафиксировали в провинции Кунар.

Afghanistan’s Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4 — Zarifa Ghafari ???????? (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025

Государственная телерадиокомпания Афганистана (RTA) сообщила, что по состоянию на утро 1 сентября около 500 человек погибли и еще 1 000 получили ранения из-за того, что оказались под обломками собственных домов.

ООН и международные гуманитарные организации заявили о готовности оказать помощь пострадавшим из отдаленных районов страны.

Работу спасательных служб затрудняют оползни и крутой рельеф местности.

— Доступ к дорогам ограничен, во многих районах они перекрыты камнями, — сообщила Кейт Кэри, заместитель главы Управления ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане.

Официальные данные о количестве жертв уточняются.

По состоянию на 17.00 уже известно о 800 погибших и 2 800 пострадавших, получивших серьезные травмы. Раненых транспортируют в больницу вертолетами.

В отдаленном горном районе спасатели продолжают искать людей и расчищать завалы.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.