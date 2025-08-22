Украинские полярники зафиксировали мощное землетрясение в проливе Дрейка
В ночь на пятницу, 22 августа, оборудование украинской антарктической станции Академик Вернадский зафиксировало сильное землетрясение в проливе Дрейка, разделяющем Южную Америку и Антарктиду.
Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр Украины.
Землетрясение в проливе Дрейка: что известно
— Эпицентр находился на глубине 14 км, а магнитуда составляла 7 (по шкале Рихтера). Такие землетрясения относят к разрушительным. В Чили уже объявили угрозу цунами, – говорится в сообщении.
Сейсмический толчок на станции был зафиксирован 21 августа в 23:16, когда в Украине уже было 5:16 утра 22 августа.
Хотя украинские полярники физически не почувствовали землетрясение, сейсмоакустическое оборудование четко зафиксировало его. Кроме того, мареографы зарегистрировали приливную волну, вызванную толчком.
— На ленте аналогового мареографа видно, что первая волна цунами дошла до нашего острова в час ночи 22 августа по местному времени. Ее амплитуда составляла всего около 20 см. Отголоски в акватории продолжались еще 5 часов, – отмечают ученые.
На станции ведутся регулярные наблюдения за геофизическими процессами в регионе, в частности за сейсмической активностью.
Сейсмоакустические исследования проводятся с 2000 года и являются частью глобального мониторинга природных явлений и изучения геодинамических процессов планеты.
В центре также отметили, что это не первое мощное землетрясение в проливе Дрейка, зафиксированное в этом году на украинской станции. Предыдущее произошло 2 мая.