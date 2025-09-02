Мощные взрывы в Запорожье и области прогремели вечером во вторник, 2 сентября, когда российские войска пытались атаковать ударными дронами.

Взрывы в Запорожье вечером 2 сентября — какие последствия

Информацию о взрывах в Запорожье подтвердил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, звуки взрывов, которые сейчас слышны в Запорожье, — это работа украинских сил противовоздушной обороны (ПВО).

Позже Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Он призвал всех жителей оставаться в безопасных местах.

Перед взрывами глава ОВА предупреждал о движении вражеских беспилотников ударного типа в направлении города Запорожье.

Обстрелы Запорожья и области

Утром 2 сентября глава ОВА Иван Федоров заявил о завершении первоочередных работ по ликвидации последствий российского обстрела Запорожья, который произошел в ночь на 30 августа.

По информации ОВА, в результате массированной атаки ударных дронов Shahed и ракет в Запорожье было повреждено и разрушено 25 многоквартирных и 325 домов частного сектора.

Как отметил Иван Федоров, некоторые из них восстановлению не подлежат, а некоторые из домов были повреждены уже в третий раз.

В результате завершения первоочередных работ по ликвидации последствий закрыты окна в 25 пострадавших многоэтажках.

Кроме этого, всем, кто в этом нуждался, предоставлены материалы для самостоятельного ремонта — OSB, пленка, рейки, доски и ремкомплекты.

Также отремонтирована или устроена кровля пленкой на 21 доме.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

