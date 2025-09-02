Враг атакует Киев БПЛА. В городе слышны взрывы и работает ПВО.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Атака на Киев: что известно

Виталий Кличко заявил, что Силы ПВО работают по вражеским дронам.

В КМВА сообщают, что в Киеве сохраняется угроза атаки БПЛА.

Также призывают жителей находиться в укрытиях.

Тревога в столице длилась почти час.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 2 сентября – силы ПВО работают по вражеским ударным БПЛА, которые атакуют столицу. Около полудня – повторные взрывы.

В Днепровском районе на территории детского сада обнаружили обломки сбитого БПЛА.

Также ночью 2 сентября в Белой Церкви в результате массированной атаки российских дронов погиб мужчина.

В результате взрывов в Белой Церкви повреждено остекление многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

