Под утро 3 сентября было две волны взрывов в Хмельницком во время массированной комбинированной атаки по Украине. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары, из-под завалов днем извлекли тело погибшего мужчины.

Обновлено в 13:45.

Взрывы в Хмельницком 3 сентября: что известно

Городской глава Александр Симчишин о первых взрывах в Хмельницком сообщил около 04:00, отметив, что по вражеским целям работают силы ПВО.

После шести утра жители города снова слышали звуки взрывов.

В результате атаки ракетами и дронами вспыхнул пожар на территории гаражного комплекса, разрушено 10 гаражей, еще 5 охватило пламенем.

По уточненным данным:

выбито и повреждено более 50 окон в учебном заведении, которое сегодня будет работать в дистанционном формате;

выбито и повреждено более 100 окон в жилых домах;

есть повреждения на территории коммунального предприятия;

уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили;

повреждена коммунальная инфраструктура, два троллейбуса и нежилые помещения.

Кроме того, есть проблемы с электроснабжением в одном из сел общины.

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин уже днем сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина, которому ориентировочно 40 лет. Личность погибшего устанавливается.

— Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака, — уточнил он.

Всего этой ночью силами ПВО сбиты две ракеты и три Шахеда. Еще один дрон локационно потерян.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

Фото : ГСЧС

