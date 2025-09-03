Вибухи у Хмельницькому: є пошкодження і пожежі
Під ранок 3 вересня було дві хвилі вибухів у Хмельницькому під час масованої комбінованої атаки по Україні.
Вибухи у Хмельницькому 3 вересня: що відомо
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин про перші вибухи у повідомив близько 04:00, наголосивши, що по ворожих цілях працюють сили ППО.
Після шостої ранку жителі міста знову чули звуки вибухів.
– На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках, – уточнив мер.
За його словами, попередньо – без постраждалих і загиблих.
Більше деталей про наслідки атаки буде згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.